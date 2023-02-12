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Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити Паша Мерседес

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити Паша Мерседес
Ікона є давньою частиною барокового іконостаса XVІІІ століття
фото: з відкритих джерел

Ікона «Таємна вечеря» уже вважалася втраченою

На шафі в одній із церков Волині віднайшли давню частину барокового іконостаса XVІІІ століття, з монастиря у Низкиничах. Про це пише Волинська служба новин. 

Іконостас XVII століття доручив розібрати й спалити тодішній очільник монастиря, а нині – намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП отець Павло, який більше відомий як «Паша Мерседес». Ікона, яку знайшли на Волині, є частиною того самого іконостасу. 

Волинський краєзнавець та релігієзнавець Юрій Велінець розповів, що на початку чи в середині XVII століття бароковий іконостас перебував у Низкиницькому монастирі (нині це Володимирський район), побудованому Адамом Кисілем у 1643 році. 

Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити Паша Мерседес фото 1
фото з відкритих джерел

Іконостас перебував у монастир  до 1991 року, поки не з’явився там отець Павло Лебідь-Мерседес. Той вирішив прибрати іконостас і замінити його новим. Частину іконостаса, за його словами, спалили, а частину він розділив між місцевими храмами.

Стало відомо, що ікона довгий час висіла у храмі в Низкиничах, але згодом дощечки почали роз'їжджатися, тому її вирішили зберігати горизонтально. Її поклали на церковну шафу та накрили рушниками, це й зберегло її від руйнації. Відтепер краєзнавці сподіваються, що інші деталі теж могли б зберегтися. 

Наразі знайдену ікону церковна громада передала на зберігання Нововолинському історичному музею. Її реставрацією буде займатися художник-реставратор з Харкова Артем Погрібний.

Орієнтовно влітку ікону можна буде побачити в експозиції музею.

Нагадаємо, що музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Айвазовського та Рєпіна українськими художниками. Раніше повідомлялося, що у музеї змінили національність легендарного живописця-пейзажиста 19-століття Архипа Куїнджі. Тривалий час під роботами уродженця Маріуполя зазначалося, що митець – росіянин.

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Теги: церква культура музеї

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