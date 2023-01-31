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На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка
фото ілюстративне

Загарбники атакували храм в місті Олешки

Сьогодні, 31 січня, російські загарбники вдарили по церкві Московського патріархату в місті Олешки Херсонської області. Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка фото 1

«Сьогодні, в місті Олешки, окупанти обстріляли церкву ПЦМП. До речі саме в цій церкві відспівували Журавка та його водія», – написав Рищук.

На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка фото 2

Нагадаємо, колишній нардеп від «Партії регіонів» та колаборант Олексій Журавко загинув під час ракетного удару по Херсону ще 25 вересня.

Раніше повідомлялося, що окупанти влаштували польовий госпіталь у Свято-Троїцькому храмі села Мала Комишуваха на південь від Ізюму.

Теги: обстріл церква росіяни свято госпіталь Олексій Журавко партії окупанти

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