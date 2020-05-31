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    Економіка та фінанси

    Власник Louis Vuitton очолив топ-10 бізнесменів за розміром тижневого доходу, – Forbes

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    <p>Бернар Арно</p> <p>Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press</p> - Власник Louis Vuitton очолив топ-10 бізнесменів за розміром тижневого доходу, – Forbes

    Бернар Арно

    Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press

    Статки власника Louis Vuitton знову перевищили $ 100 млрд

    Глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за тиждень збільшив свої статки на $ 8,1 млрд, відтак вони знову перевищили $ 100 млрд. Про це повідомляє Forbes.

    Видання враховувало зміни, що відбулися за тиждень з 21 по 28 травня.

    «Почасти цьому сприяло те, що Євросоюз оголосив про нові заходи підтримки економіки. Після цього європейські акції виросли, зокрема, вартість акцій LVMH збільшилася майже на 10%. Статки  Арно досягли $ 103,4 млрд», – пише видання.

    З початку року Арно кілька разів ставав найбагатшою людиною в світі, його статки на піку оцінювалося в $117 млрд, а вартість акцій LVMH досягала рекордних позначок. Однак з початком пандемії ситуація погіршилася і Арно втратив лідируючі позиції, зазначає видання.

    Мільярдер очолив топ-10 бізнесменів за версією Forbes за розміром тижневого доходу. Другу сходинку посів співзасновник компанії Inditex Амансіо Ортега. Акції Inditex (материнська компанія мережі Zara) за тиждень додали в ціні 10%, а сам Ортега заробив $4,9 млрд. Після цього його статки збільшилися до $65,7 млрд.

    Нагадаємо, наприкінці травня цього року журнал Forbes Україна вперше з 2016 року склав рейтинг 100 найбагатших бізнесменів країни.  Сукупні статки його учасників склали $ 31,4 млрд.

    На першому місці опинився гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов. Його статки оцінили у $2,8 млрд. У виданні зазначають, що у порівнянні з піковим 2013 роком статки Ахметова скоротилися майже у шість разів. На другому місці опинився власник «Інтерпайп» Віктор Пінчук із $1,4 млрд.

    На третьому місці — п'ятий президент Петро Порошенко так само з $1,4 млрд. У 2014 році Forbes оцінював його статки в $1,3 млрд., наступні 5 років американська версія видання не включала Порошенка у перелік мільярдерів.

    До українських бізнесменів, які мають статки не менше, ніж мільярд доларів, також потрапили власники «Епіцентру» Олександр і Галина Гереги ($1,3 млрд), один зі співвласників групи «Приват» Геннадій Боголюбов ($1,2 млрд), засновник «Миронівського хлібопродукту» Юрій Косюк ($1,1 млрд), власник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго ($1,1 млрд) та співвласник групи «Приват» Ігор Коломойський ($1 млрд).

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