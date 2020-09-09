Знаменитий кухар розкрив секрет приготування ідеальних макаронів



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Кухар рекомендує засипати макарони, коли вода починає кипіти

Знаменитий британський шеф-кухар і ведучий телешоу «Пекельна кухня» Гордон Рамзі розкрив секрет приготування ідеальної пасти «аль денте».

Відео з його рекомендаціями опубліковані на YouTube-каналі Cooking basics with Gordon Ramsay.

«Пасту легко недоварити або переварити. Я навчу вас, як зробити її ідеальною», - пообіцяв Рамзі.

Він радить взяти містку каструлю, щоб у макаронів було достатньо місця рівномірного проваритися, і наповнити її водою. Потім потрібно злегка посолити, додати оливкового масла і довести воду до кипіння.

Кухар рекомендує засипати макарони, коли вода починає кипіти. При приготуванні спагетті він радить опустити в киплячу воду спочатку один кінець макаронів, а, коли той розм'якне, помістити іншу частину. Рамзі наполягає, що готувати цю страву треба строго по часу, і пропонує скористатися таймером.

За його словами, ступінь готовності пасти можна визначити пальцями.

«Аль денте. Не тверда, не сильно тверда, а просто приємна і злегка щільна всередині. І точно не хрустка», - описав кухар ідеальний стан страви.

Коли макарони готові, Рамзі зливає воду через друшляк і приправляє блюдо великою кількістю солі і перцю. Потім він додає столову ложку оливкової олії і розмішує, щоб макарони не злиплися.