Загиблий у США Флойд був під наркотиками і з коронавірусом



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Джордж Флойд вживав напередодні метамфетамін Фото: thesun.co.uk

У Джорджа Флойда діагностували Covid-19 у квітні. У звіті судмедекспертів підкреслюється, що вірус не був фактором, що сприяв смерті

Афроамериканець Джордж Флойд, який загинув після його затримання у Міннеаполісі, хворів на Covid-19.

Про це повідомляє The Guardian із посилання на повний звіт про розтин від судмедекспертів штату Міннесота.

«У Флойда діагностували Covid-19 у квітні. У звіті судмедекспертів підкреслюється, що вірус не був фактором, що сприяв смерті чоловіка», - йдеться в повідомленні.

У звіті також констатували, що Флойд «отримав першочергову медичну допомогу на місці, а згодом і в Медичному центрі округу Хеннепін, проте, реанімувати його не вдалося».

У результатах розтину також зазначається, що чоловік нібито мав ішемічну і гіпертонічну хворобу серця, інтоксикацію опіоїдним анальгетиком фентанілом, а ще - вживав напередодні метамфетамін. Водночас патологоанатом Майкл Баден, який проводив незалежну аутопсію на замовлення родичів померлого, під час судового засідання заявив, що у Флойда «не було проблем зі здоров'ям, які могли б сприяти його смерті».

Нагадаємо, напередодні співробітники Білого дому отримали електронні листи, в яких їм рекомендували тимчасово не ходити на роботу через протести, які охопили США.

Як відомо, 30 травня перед Білим домом почалися зіткнення.

У неділю влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.