Дощі не відступають: прогноз погоди в Україні на середу

Найтепліше сьогодні буде у південних областях – до 12° тепла

У більшості регіонів України в середу, 17 березня, прогнозується дощ, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, у південних областях до 12° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«У південній частині дощі; температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.На решті території невеликий, місцями помірний дощ з мокрим снігом, лише у північних областях вночі без істотних опадів; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла (в Карпатах значний сніг, температура протягом доби 1-6° морозу). На дорогах західних областей вночі та вранці подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний (на півдні та сході країни – південно-східний), 5-10 м/с», – йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.