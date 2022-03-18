Зруйновано 20 будинків. Окупант стирає з лиця землі місто на Луганщині
Обстріли тривають з п‘ятої ранку
З п‘ятої ранку росіяни гатять по місту Кремінна Луганської області. Про це у Facebook повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За його словами, внаслідок обстрілів з важкого озброєння різного ступеня руйнації зазнали близько 20 будинків у приватному секторі. Також пошкоджені комунікації – електроопори, газовід.
Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється, додав Гайдай.
У ДСНС зауважили, що рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на Луганщині, спричинені обстрілами армії-агресора. Щодня надзвичайники разом з представниками влади, благодійниками та волентарами розвозять по громадах питну та технічну воду, харчі та медикамиенти.
Як повідомляв «Главком», 17 березня ворог завдав чергового удару по Сєвєродонецькому Христо-Різдвяному кафедральному собору, який належить УПЦ МП
Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.