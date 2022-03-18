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    Зруйновано 20 будинків. Окупант стирає з лиця землі місто на Луганщині

    В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Зруйновано 20 будинків. Окупант стирає з лиця землі місто на Луганщині
    В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з Facebook Гайдая

    Обстріли тривають з п‘ятої ранку

    З п‘ятої ранку росіяни гатять по місту Кремінна Луганської області. Про це у Facebook повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

    За його словами, внаслідок обстрілів з важкого озброєння різного ступеня руйнації зазнали близько 20 будинків у приватному секторі. Також пошкоджені комунікації – електроопори, газовід.

    Фото з Facebook Гайдая

    Фото з Facebook Гайдая

    Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється, додав Гайдай.

    У ДСНС зауважили, що рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на Луганщині, спричинені обстрілами армії-агресора. Щодня надзвичайники разом з представниками влади, благодійниками та волентарами розвозять по громадах питну та технічну воду, харчі та медикамиенти.

    Фото ДСНС

    Фото ДСНС

    Як повідомляв «Главком», 17 березня ворог завдав чергового удару по Сєвєродонецькому Христо-Різдвяному кафедральному собору, який належить УПЦ МП

    Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Зруйновано 20 будинків. Окупант стирає з лиця землі місто на Луганщині