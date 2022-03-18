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    «Отступаем!»: окупанти розбігаються, як тільки чують постріли (відео)

    Окупанти геть розгублені. Одиниці з них намагались тримати бойовий порядок - «Отступаем!»: окупанти розбігаються, як тільки чують постріли (відео)
    Окупанти геть розгублені. Одиниці з них намагались тримати бойовий порядок
    скріншот з відео

    Триває 23 доба повномасштабного вторгнення Росії

    Друга армія світу вкотре показала своє хоробрість.

    На відео, яке зняли самі окупанти, видно, як кадирівці, щойно почувши кулеметну чергу почали тікати в різні сторони.

    «Отступаем!», − кричать один одному окупанти.

    Частина з них спробувала сховатися за БТР, що дуже нерозумно, враховуючи протитанкову зброю, якою володіють українці.

    Інша частина побігла до лісу, кинувши техніку напризволяще.

    Нагадаємо, солдати окупаційних військ настільки недалекі, що викладають у вільний доступ докази власних злочинів.

    Радник міністра МВС Антон Геращенко показав відео, де окупанти грабують та трощать житло українських громадян.

    На відео кілька осіб хваляться, що вони зайшли в «укропівську» квартиру, де вкрали все, що змогли забрати.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Отступаем!»: окупанти розбігаються, як тільки чують постріли (відео)