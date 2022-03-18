«Отступаем!»: окупанти розбігаються, як тільки чують постріли (відео)

Окупанти геть розгублені. Одиниці з них намагались тримати бойовий порядок

Триває 23 доба повномасштабного вторгнення Росії

Друга армія світу вкотре показала своє хоробрість.

На відео, яке зняли самі окупанти, видно, як кадирівці, щойно почувши кулеметну чергу почали тікати в різні сторони.

«Отступаем!», − кричать один одному окупанти.

Частина з них спробувала сховатися за БТР, що дуже нерозумно, враховуючи протитанкову зброю, якою володіють українці.

Інша частина побігла до лісу, кинувши техніку напризволяще.

Нагадаємо, солдати окупаційних військ настільки недалекі, що викладають у вільний доступ докази власних злочинів.

Радник міністра МВС Антон Геращенко показав відео, де окупанти грабують та трощать житло українських громадян.

На відео кілька осіб хваляться, що вони зайшли в «укропівську» квартиру, де вкрали все, що змогли забрати.