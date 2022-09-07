ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN

Київ прагне повернути Херсон і більшу частину області ще в 2022 році

Через тиждень після початку нового контрнаступу українські війська досягають успіхів на півдні, маючи амбітну мету – повернути більшу частину окупованої Росією Херсонщини до кінця року. Про це розповіли високопосадовці США та українські чиновники виданню CNN.

За словами високопоставленого американського чиновника, США спостерігали, як українські сили досягли певного успіху в атаці на російські лінії постачання з наміром відрізати та ізолювати російські війська, які зараз дислокуються на захід від річки Дніпро.

«Те, що ми побачили в Херсонській області, – це продовження наступальних операцій українців. Вони продовжують певний рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села», – сказав прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер.

Також він додав, що США бачили «деяку наступальну активність Росії» поблизу Бахмута на Донеччині.

За словами українських чиновників, мета полягає в тому, щоб захопити принаймні всю територію на північ чи захід від Дніпра, включаючи не лише місто Херсон, а й Нову Каховку – місце розташування важливої гідроелектростанції, а також початку Північнокримського каналу, який з приходом окупантів знову постачає воду до півострова.

У той же час українські війська посилили атаки на сході України, щоб перешкодити Росії перекинути сили на південь і відбити там український контрнаступ, заявили офіційні особи США. Останніми днями українські сили просунулися до російських ліній постачання на південь від Харкова, захопивши при цьому кілька сіл і міст.

Офіційні особи США визнають, що українська мета відбити Херсон до кінця 2022 року є амбітною, але залишається можливою, якщо Україна продовжить прогрес у своїх поточних операціях.

У США прогнозують, що нинішній український ривок триватиме до весни, а деякі атаки тепер мають на меті підготувати поле бою до запланованого наступу протягом наступних кількох місяців.

Під час підготовки українського контрнаступу США закликали Київ обмежити операцію як за її цілями, так і за її географією, щоб уникнути надмірного розтягування та застрягання на кількох фронтах, повідомили CNN кілька американських і західних офіційних джерел.

Сьогодні стало відомо, що Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Раніше стало відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Нагадаємо, через контрнаступ ЗСУ окупанти-поліцейські почали тікати із Херсона.