Окупанти притиснуті до Азовського моря – полковник ЗСУ

Росіянам дедалі важче утримувати свої позиції на цьому плацдармі

Ситуація для російських загарбників на деяких ділянках фронту погіршується. Зокрема, окупанти опинилися у непростому становищі на Запорізькому напрямку. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, росіянам стає дедалі важче утримувати свої позиції на цьому плацдармі. Та попри усі складнощі, Запорізький напрямок відіграє для окупантів дуже важливе значення.

«Росіяни у режимі насичення живою силою будуть збільшувати щільність військ на Запорізькому напрямку. Вони чудово розуміють, що це один з основних стратегічних напрямків для контрнаступу ЗСУ»,

– наголосив полковник.

Він додав, що з будь-якої точки Запорізького фронту можна йти у будь-яку точку Азовського узбережжя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ російські загарбники та найманці масово залишають місця несення служби на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Крім того, очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що взимку ситуація на фронті не зазнає суттєвих змін, проте Російська Федерація на чолі з диктатором Путіним не втрачає надії захопити наші території. «Росія знаходиться зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще «намагається намагатись» наступати – це Бахмут. Особливих успіхів на цьому напрямку не мають. Із серпня (росіяни – ред.) постійно кажуть, що Бахмут майже захоплено. Як бачите, вже кінець грудня. Єдине, де вони окрім цього пробують концентрувати свої сили, – трошки північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя. Але ми не бачимо реальної спроможності чогось домогтись», – поділився Буданов.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.