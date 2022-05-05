Авантюра Путіна в Україні. Лукашенко публічно визнав, що умиває руки

«Если чесно, я не думал, что эта спецоперация затянется таким образом...»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив: не очікував, що «спецоперація» РФ в Україні затягнеться. Однак Лукашенко переконує, що буцімто не в курсі планів окупантів і «не настільки в темі», щоб оцінити, чи «спецоперація» йде згідно з планом Кремля. Про це він говорив в інтерв'ю для Associated Press.

«Я не настільки заглиблений у проблему, щоб сказати, чи в росіян все йде по плану, чи так, як я відчуваю», – заявив білоруський диктатор.

Також Лукашенко знову запевнив, що Білорусь нікому не загрожує і не буде цього робити.

«Більше того, та й погрожувати ми не можемо: ми знаємо, хто нам протистоїть. Тому розв'язувати якийсь конфлікт, якусь війнушку на Заході абсолютно не в інтересах білоруської держави. Тому нехай Захід спить спокійно», – заявив він.

Тим часом напередодні 9 травня Лукашенко почав перевіряти «бойову» готовність свого війська.

Раніше Лукашенко поклявся, що не кине Путіна у війні проти України.

Також повідомлялося, що Лукашенко подякував Богу за диктатуру в Білорусі (відео).

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