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ЗСУ просуваються на двох напрямках: ISW повідомив деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ просуваються на двох напрямках: ISW повідомив деталі
ЗСУ просуваються на Запорізькому і Бахмутському напрямках
фото з відкритих джерел

Українські сили атакували російські позиції поблизу Вугледара на заході Донецької області

Українські сили досягли  обмежених територіальних успіхів у західній частині Запорізької області, вони продовжують контрнаступальні операції на південь від Оріхова. При цьому, Збройні Сили України також наступають на північному та південному флангах Бахмута, а також зробили просування в районі Кліщіївки. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Просування українських військ Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що українські сили успішно відбили російські наземні атаки на південний захід від Масютівки (13 км на північний схід від Куп'янська). Полковник Микола Уршалович, заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України, заявив, що нещодавно російські війська спробували здійснити обмежений наступ на лінії Куп’янськ-Лиман, але українські війська відбили російські напади.

Російські джерела також повідомляють, що українські сили продовжують обмежені наступальні операції на схід від Куп'янська та недалеко від Кремінної.

Ситуація у Донецькій області

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на північному та південному флангах Бахмута та досягли обмежених успіхів 20 липня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися в лісовому районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Командир 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький повідомив, що українські сили успішно атакували підрозділи російської 72-ї мотострілецької бригади і загони «Шторм-Z» та просунулися на 1800 метрів у напрямку Бахмута.

Російські «воєнкори» стверджували, що невеликі українські штурмові групи за підтримки легкої бронетехніки наступали в районі Дубово-Василівки (7 км на північний захід від Бахмута) і що українські війська просунулися в напрямку Ягідного (безпосередньо на північний захід від Бахмута) і біля траси E40 (Бахмут – Слов’янськ) в Оріхово-Василівці.

Російське джерело заявило, що тривають важкі бої біля Кліщіївки, де українські війська ведуть наземні штурми. Деякі російські «воєнкори» стверджували, що українські сили утримують висоти біля Кліщіївки та намагалися просунутися в напрямку Андріївки та в районі Курдюмівки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські сили поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки, Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Повідомляється, що українські війська продовжували обмежені наступальні дії вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.

Російські джерела заявили, що українські сили атакували російські позиції поблизу Вугледара на заході Донецької області, використовуючи танки та бронетехніку.

Водночас українські військові повідомили про продовження контрнаступальних операцій на кордоні Донецької та Запорізької областей з невизначеними успіхами.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно контратакували з метою повернення позицій на північ від Приютного. 

На заході Запорізької області українські сили досягли обмежених територіальних здобутків і продовжують контрнаступальні операції на південь від Оріхова. Також було зазначено просування на північному та південному флангах Бахмута та в районі Кліщіївки.

У Генштабі України повідомляли, що українські війська наступали в напрямках Мала Токмачка-Вербове та Новоданилівка-Роботине. Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили зайняли нові позиції на північний схід від Роботиного та на захід від Новопокровки.

Раніше повідомлялося, що протягом 20 липня на Таврійському напрямку наші захисники знешкодили понад дві роти окупантів і 15 одиниць військової техніки.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили контрнаступ Збройних сил України. 

Теги: Генштаб військові Бахмут контрнаступ ЗСУ

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