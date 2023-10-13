ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі

Підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою танків вдалося вибити росіян з передових позицій неподалік Копанів

Військові збройних сил України вибили росіян з передових позицій біля Копанів в Запорізькій області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.



За даними Федорова, підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою танків вдалося вибити росіян з передових позицій неподалік Копанів Запорізької області.

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«Ціна кожного звільненого метра нашої землі – надвелика!», – наголосив міський голова.

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