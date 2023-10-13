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ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
фото: скріншот

Підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою танків вдалося вибити росіян з передових позицій неподалік Копанів

Військові збройних сил України вибили росіян з передових позицій біля Копанів в Запорізькій області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
 
За даними Федорова, підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою танків вдалося вибити росіян з передових позицій неподалік Копанів Запорізької області.

«Ціна кожного звільненого метра нашої землі – надвелика!», – наголосив міський голова.

Раніше повідомлялося, що протягом останньої доби Сили оборони знищили російський літак Су-25.

Нагадаємо, триває 597-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Кремлівські терористичні війська цинічно завдали ракетний удар по дитячому будинку творчості у центрі міста Покровськ Донецької області. Внаслідок прицільного влучання, отримали поранення понад 20 цивільних осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі. 

До слова, війська Російської Федерації розпочали широкомасштабну та тривалу атаку на Авдіївку в Донецькій області. Напади відбуваються одночасно з різних напрямків та з використанням бронетехніки. 

Теги: літак Telegram Іван Федоров поранення

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