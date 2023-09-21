Ігнат пояснив, які літаки потребує Україна

Ігнат вважає, що передача літаків Mirage 2000 не є оптимальним рішенням, оскільки їх опанування лише виснажить українську авіацію

Французькі винищувачі Mirage 2000 не відповідають всім потребам України у сфері авіації. Тому Україна прагне отримати сучасні багатоцільові літаки. Про це розповів речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат на брифінгу.

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Він зауважив, що будь-яка військова допомога є важливою для України, проте це не стосується літаків Mirage 2000.

«Для нас кожна допомога має вагу. Але не в варіанті Mirage 2000. Ми це вже наголошували безліч разів. Ну A-10 штурмовик чим може допомогти? Якщо російська ППО його просто знищить. Нам потрібно завоювання переваги в повітрі. Нам потрібний багатоцільовий літак, сучасний, здатний забезпечити нам ці всі завдання про які я вище говорив», – пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

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Ігнат зазначив, що Україні необхідні літаки, що забезпечать перевагу у повітрі, відженуть російську авіацію від наших кордонів та з окупованої території, завдаватимуть ударів по наземних та надводних цілях. Він додав, що крім бойових місій, літаки повинні забезпечувати захист повітряного простору, знищувати крилаті ракети та дрони.

На думку речника, передача літаків Mirage 2000 не є оптимальним рішенням, оскільки їх опанування лише виснажить українську авіацію.

«Тому ми не можемо в даний момент прийняти рішення про приймання будь-яких літаків з авіаційного парку. Це не розумно. Це просто виснажить наших фахівців. Нам слід сконцентруватися на одній, максимум двох типах сучасних багатоцільових літаків, які зможуть впоратися з тими завданнями, про які я говорив. Mirage 2000 є застарілою моделлю, і у Франції та в Європі існують значно кращі варіанти. Тому ми розглядаємо ті літаки, які були узгоджені», – підкреслив Ігнат.

Раніше повідомлялося, що Бельгія розглядає можливість передачі Україні свої винищувачі F-16.

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Нагадаємо, американські винищувачі F-16 прибудуть в Україну після завершення навчання українських пілотів.