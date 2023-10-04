«Вимкнути можна без проблем». Соратник Зеленського пояснив, за яких умов в Україні заблокують Telegram

«Україна працює над якоюсь пропозицією до акціонерів, адміністраторів Telegram про конструктивну співпрацю. Але ті можуть відмовитися і тоді треба бути готовими до інших кроків»

Якщо після звернень України з проханням заблокувати конкретний контент від адміністрації Telegram не буде жодної реакції, тоді месенджер заблокують повністю. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

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Потураєв заявив, що заблокувати та вимкнути мережу або месенджер насправді можна без проблем і деякі держави тому підтвердження, зокрема Іран.

«Тобто коли росіяни удавали, що намагалися Telegram заблокувати, але не виходило, можливо, це було частиною гри. Тож єдине, що лишається, коли соціальна мережа не виконує наказів чи приписів, – це блокування. Можуть бути ще й додаткові периферійні заходи: наприклад, введення обмежень проти рекламодавців, які розміщують проплачені матеріали на підсанкційних ресурсах», – зазначив він.

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Очільник Комітету наголосив, що Європейський парламент вже проголосував за так званий Digital Services Act (закон про цифрові послуги), який спрямований на те, аби на території Євросоюзу розпочалася регуляція соцмереж, в першу чергу, контентна. Йдеться й про месенджери, які надають послуги колективного спілкування та розповсюдження інформації.

Потураєв розповів, що раніше до адміністрації Telegram вже зверталися і Служба безпеки, і Нацполіція.

«Відповідно до закону «Про медіа», Національна рада з питань телебачення та радіомовлення стає уповноваженим від держави суб'єктом, який може звертатися до адміністраторів соціальних мереж і месенджерів з вимогою прибрати той чи інший контент. І наскільки я чув, у певних випадках цей месенджер навіть йшов назустріч. Але конкретна комунікація саме з Telegram є найбільш складною, і не лише у нас. От після прийняття Digital Services Act у них можуть початися проблеми. Хоча цей акт точно буде прийнятий і адаптований не завтра. Цю перспективу можна окреслити як середньострокову – три роки, максимум п'ять. Але існує кінцевий термін, коли точно треба закінчити його імплементацію, а можна зробити це і раніше», – пояснив Потураєв.

За словами глави комітету Верховної Ради, підготовка до імплементації Digital Services Act та те, що готують Нацрада з Мінцифрою, – це «два різні треки».

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«Зараз розробляються тимчасові рішення, які потрібні тут і зараз, а процес підготовки до імплементації Digital Services Act може зайняти до року. Скоріш за все, Нацрада та Мінцифри працюють над якоюсь пропозицією до акціонерів, адміністраторів Telegram про конструктивну співпрацю. Але ті можуть відмовитися і тоді треба бути готовими до інших кроків», – сказав Потураєв.

Нагадаємо, ексміністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що необхідно регулювати роботу Telegram.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні через Telegram-чати.