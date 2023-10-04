Вибух в Оленівці: ООН вважає пошкодження нехарактерними для удару Himars

У звіті ООН зазначили, що навіть одна ракета Himars спричинила б пошкодження серйознішого масштабу

У свіжому звіті ООН про права людини в Україні, де йдеться про вибухи в колонії біля Оленівки, зазначається, що ушкодження не характерні для ураження боєприпасами Himars. Про це повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Управління Верховного комісара ООН з прав людини зібрало інформацію щодо вибухів у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки. Попри те, що вже об 11 годині російські пропагандисти в казармі знімали відео із начебто фрагментами боєприпасів Himars, УВКПЛ у звіті зазначає, що «ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами Himars». До того ж навіть одна ракета Himars, ймовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу. Крім того, свідки розповіли УВКПЛ, що чули численні вибухи», – йдеться у повідомленні.

За словами Дмитра Лубінця, у звіті зазначається, що відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах. Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід.

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Управління Верховного комісара ООН з прав людини також додало, що держава, яка тримає в полоні, несе відповідальність за безпеку військовополонених і в разі їх смерті чи поранення зобов’язана провести негайне офіційне розслідування, яке встановлює індивідуальну кримінальну відповідальність за смерть або поранення військовополонених.

Проте офіс УВКПЛ не отримав інформації про те, що Російська Федерація виконала ці зобов'язання щодо розслідування та судового переслідування.

«На жаль, навіть у такому серйозному звіті, ООН не може скласти 2+2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Сподіваюся, що у наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати», – прокоментував Лубінець.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року.

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Зазначимо, російські війська 29 липня 2022 року обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали й повністю вціліли.