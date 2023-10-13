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ISW проаналізував значні втрати військ РФ під Авдіївкою

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW проаналізував значні втрати військ РФ під Авдіївкою
фото з відкритих джерел

Російські війська зазнали втрат у значній кількості бронетехніки під час своїх наступальних операцій

Війська Російської Федерації розпочали широкомасштабну та тривалу атаку  на Авдіївку в Донецькій області. Напади відбуваються одночасно з різних напрямків та з використанням бронетехніки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з останнім звітом від 12 жовтня, окупанти активно використовують велику кількість бронетехніки та авіації. Незважаючи на це, протягом двох днів російські Збройні сили не зробили значних проривів. Ймовірно, їм не вдалося оточити українські оборонні позиції в самій Авдіївці.

Аналітики заявили, що з 10 жовтня сумарно ЗС РФ змогли захопити лише 4,52 квадратних кілометра з різних напрямків навколо Авдіївки. Наразі російські війська перебувають на відстані 3,32 кілометра від наземної лінії зв'язку ЗСУ трасою О0562 з півдня і на відстані 5,52 кілометра на північ від Авдіївки.

За даними експертів, російські війська зазнали втрат у значній кількості бронетехніки під час своїх наступальних операцій. Аналітики висловили припущення, що це може бути пов'язане з тим, що керівництво Збройних сил Російської Федерації не взяло на увагу досвід попереднього наступу під Вугледаром у лютому 2023 року. Тоді окупанти намагалися наступати у великих колонах.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська перекидають піхоту та техніку на Авдіївський напрямок, масово застосовують авіацію, щоб захопити або оточити Авдіївку.

10 жовтня був чи не найбільший наступ росіян на Авдіївку за всю повномасштабну війну.

Аналітики ISW пояснили, чому окупанти активізували спроби атак у Авдіївці.

Теги: Авдіївка втрати окупанти наступ

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