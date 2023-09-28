З'явилося нове фото наслідків удару по штабу Чорноморського флоту РФ

У середині будівлі повний хаос

Унаслідок удару українських військових, будівля штабу російського Чорноморського флоту в Севастополі зазнала значних пошкоджень. Про це повідомляє «Агентство. Новости» у Telegram.

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Видання оприлюднило фото наслідків руйнування у штабі, яке було зроблено зблизька. На ньому можна побачити масштаб руйнувань. «На знімку видно, що у будівлі зруйновано перекриття і всередині панує хаос», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.

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До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.