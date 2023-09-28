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З'явилося нове фото наслідків удару по штабу Чорноморського флоту РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
З'явилося нове фото наслідків удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами
фото з відкритих джерел

У середині будівлі повний хаос 

Унаслідок удару українських військових, будівля штабу російського Чорноморського флоту в Севастополі зазнала значних пошкоджень. Про це повідомляє «Агентство. Новости» у Telegram.

Видання оприлюднило фото наслідків руйнування у штабі, яке було зроблено зблизька. На ньому можна побачити масштаб руйнувань. «На знімку видно, що у будівлі зруйновано перекриття і всередині панує хаос», – йдеться у повідомленні.

З'явилося нове фото наслідків удару по штабу Чорноморського флоту РФ фото 1

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.  

До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

Теги: Крим ЗСУ Севастополь Telegram флот

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