ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині

Через ворожі обстріли будинки на Луганщині вигорають один за одним

1 липня Збройними силами України відбито два масованих наступи росіян на Луганщині: в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Росіяни атакують з різних боків – військових і техніки вони залучили вкрай багато. Наші військові стримують наступ ворога», – зазначив він.

Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

За словами Гайдая, приватні будинки в селах вигорають один за одним. «Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. м, важко уявити наслідки», – розповів голова Луганської ОВА.

До лікарні у Чернівцях 1 липня доставили пораненого чоловіка з Лисичанська.

Як повідомлялося, на Лисичанському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Золотарівки і Верхньокам’янського. В напрямку останнього вів наступ, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина.

Також повідомлялося, що 1 липня українські воїни успішно та грамотно відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу.