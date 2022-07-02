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    Новини

    ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині

    Українські військові відбивають штурм окупантів - ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині
    Українські військові відбивають штурм окупантів
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Через ворожі обстріли будинки на Луганщині вигорають один за одним

    1 липня Збройними силами України відбито два масованих наступи росіян на Луганщині: в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Росіяни атакують з різних боків – військових і техніки вони залучили вкрай багато. Наші військові стримують наступ ворога», – зазначив він.

    Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

    За словами Гайдая, приватні будинки в селах вигорають один за одним. «Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. м, важко уявити наслідки», – розповів голова Луганської ОВА.

    До лікарні у Чернівцях 1 липня доставили пораненого чоловіка з Лисичанська.

    Як повідомлялося, на Лисичанському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Золотарівки і Верхньокам’янського. В напрямку останнього вів наступ, успіху не мав, відійшов.

    На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина.

    Також повідомлялося, що 1 липня українські воїни успішно та грамотно відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині