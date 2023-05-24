Бахмут: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожі позиції (відео)

Українським військовим вдалося упритул наблизитися до бліндажів російських окупантів

На Бахмутському напрямку українські військові упритул наблизилися до бліндажів ворога та атакували позиції окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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«Завдання виконують бійці 3-ї окремої штурмової бригади, 1-го механізованого батальйону. Наблизившись упритул до бліндажів противника, штурмовики вдало атакують ворожі позиції. Сили оборони працюють», – написав Сирський.

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Триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.