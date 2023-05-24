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Резніков уперше підтвердив, що ЗСУ застосовують ракети Storm Shadow

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков уперше підтвердив, що ЗСУ застосовують ракети Storm Shadow
Сторони обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі
фото скріншот відео

Олексій Резніков: «У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великої Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow»

Українські воїни на фронті успішно застосовують далекобійні ракети Storm Shadow, які передала Велика Британія. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу.

Таку заяву глава Міноборони зробив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.

«У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow», – повідомив Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вчора в рамках робочого візиту до України зустрівся з очільником українського оборонного відомства Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри обговорили питання продовження підготовки українських бійців у Британії, перспективи вступу України до НАТО, формули миру Зеленського, а також пріоритети щодо озброєння України для досягнення перемоги.

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Теги: міністр Міноборони Велика Британія Олексій Резніков відео

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