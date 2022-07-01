Суд дав 12 років тюрми артилеристу з «ДНР»

Мешканець Маріуполя коригував обстріли по українським позиціям

Генеральна прокуратура України засудила до 12 років позбавлення волі засуджено артилериста «ДНР». Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури заочно засуджено чоловіка за фактом участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що мешканець Маріуполя у 2014 році добровільно вступив до окремої бригади спецпризначення «Восток» ДНР» на посаду старшого механіка-водія під позивним «Хруст».

Він обслуговував артилерійські системи «Гвоздіка» і «Нона». Також проводив розвідку, коригував обстріли позицій сил АТО/ООС, чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, залучений у проведенні антитерористичної операції.

Досудове розслідування проводило Управління СБУ в Житомирській області.

Раніше прокурори Київщини встановили особу військовослужбовця Російської Федерації, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину.

Українські правоохоронці продовжують документувати злочини російської армії під час окупації Київської області. Наразі відкрито справу у зв'язку із вбивством окупантами трьох цивільних поблизу Макарова.