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Австралійські військові тренуватимуть ЗСУ в Британії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Австралійські військові тренуватимуть ЗСУ в Британії
Передбачено підготовку близько 20 тис. українських солдатів
фото ілюстративне

Річард Марлес запевнив, що австралійські військові інструктори допоможуть Україні вистояти у боротьбі проти РФ

Близько 70 австралійських військових найближчими днями вирушать до Великої Британії для навчання українських військовослужбовців. Про це повідомляє Nine News.

Церемонія відправлення та приєднання до британської місії відбудеться у Дарвіні. Загалом у ході програми передбачено підготовку близько 20 тис. українських солдатів.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що австралійські військові інструктори відіграватимуть життєво важливу роль і допоможуть Україні вистояти у боротьбі проти Росії.

«Бойовий дух дуже важливий, але ця підготовка дуже потрібна їм, щоби підготуватися до бою», – зазначив австралійський міністр.

Зазначається, що у рамках підготовки до навчальної місії австралійські військовослужбовці ознайомилися з автоматом АК-47 – основною бойовою зброєю української армії.

Раніше повідомлялось, що близько 100 українських військових розпочали курс підготовки на ракетному комплексі Patriot у США.

Нагадаємо, під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot.

Раніше повідомлялося, що постачання США Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни. 

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Теги: ЗСУ Австралія війна військові навчання Велика Британія

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