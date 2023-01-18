Австралійські військові тренуватимуть ЗСУ в Британії
Річард Марлес запевнив, що австралійські військові інструктори допоможуть Україні вистояти у боротьбі проти РФ
Близько 70 австралійських військових найближчими днями вирушать до Великої Британії для навчання українських військовослужбовців. Про це повідомляє Nine News.
Церемонія відправлення та приєднання до британської місії відбудеться у Дарвіні. Загалом у ході програми передбачено підготовку близько 20 тис. українських солдатів.
Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що австралійські військові інструктори відіграватимуть життєво важливу роль і допоможуть Україні вистояти у боротьбі проти Росії.
«Бойовий дух дуже важливий, але ця підготовка дуже потрібна їм, щоби підготуватися до бою», – зазначив австралійський міністр.
Зазначається, що у рамках підготовки до навчальної місії австралійські військовослужбовці ознайомилися з автоматом АК-47 – основною бойовою зброєю української армії.
Раніше повідомлялось, що близько 100 українських військових розпочали курс підготовки на ракетному комплексі Patriot у США.
Нагадаємо, під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot.
Раніше повідомлялося, що постачання США Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ.
Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни.
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