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Хто контролює Соледар: Пентагон оцінив ситуацію на українському фронті

Юрій Лящук
glavcom.ua
Хто контролює Соледар: Пентагон оцінив ситуацію на українському фронті
Українці продовжують операції на околицях Соледара
фото з відкритих джерел

Пентагон не зміг підтвердити, що Соледар був взятий російськими силами

Пентагон не підтвердив, що Соледар Донецької області захопили російські окупанти. Про це під час брифінгу заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер.

Українці продовжують операції на околицях Соледара і надалі дають відсіч.

«Ми справді спостерігаємо інтенсивні та важкі бої навколо Соледара, а також Бахмута, який розташований порівняно недалеко. Ми не можемо підтвердити жодних повідомлень, що Соледар був взятий російськими силами», – сказав він.

Він зазначив, що інформація про захоплення міста поширювалася у ЗМІ, а в повідомленнях зазначалося, що Соледар був нібито взятий під контроль ПВК «Вагнера».

Раніше Володимир Зеленський відзначив військових двох бригад, які утримують позиції у Соледарі та завдають втрат російським окупантам.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втрачають десятки тисяч солдатів, на цьому напрямку вони втрати не рахують.

Також повідомлялося, що ситуація у Соледарі «дуже складна» і що «наступні години будуть критичними».

Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили. 

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Теги: фронт війна росія США Україна Пентагон

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