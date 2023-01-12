ЗСУ збили ворожі Су-25 та «Орлан-10»
Українські артилеристи та ракетники уразили три пункти управління та три райони зосередження живої сили противника
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також п'ять ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
«Наші воїни збили ворожий штурмовик Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.
Крім того, українські артилеристи та ракетники уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та три склади боєприпасів.
Нагадаємо, триває 323-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали п’ять ракетних, усі по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя, а також 12 авіаційних ударів. Здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.
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