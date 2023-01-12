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ЗСУ збили ворожі Су-25 та «Орлан-10»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ збили ворожі Су-25 та «Орлан-10»
Вартість БПЛА «Орлан-10» складає близько $100 тисяч
фото ілюстративне

Українські артилеристи та ракетники уразили три пункти управління та три райони зосередження живої сили противника

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також п'ять ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Наші воїни збили ворожий штурмовик Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

Крім того, українські артилеристи та ракетники уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та три склади боєприпасів.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація. Вартість такого БПЛА складає близько $100 тис.

Нагадаємо, триває 323-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали п’ять ракетних, усі по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя, а також 12 авіаційних ударів. Здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Теги: Україна окупанти росія війна ЗСУ

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