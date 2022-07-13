ЗСУ знищили «Ураган» і два склади боєприпасів окупантів

Всього ж на південному напрямку за день українськими військовими знищено 30 солдатів противника

Пара штурмовиків Збройних сил України завдали удару по складу боєприпасів і скупченню противника в районі Новопетрівки Херсонської області. Про це повідомляє в Facebook Оперативного командування «Південь».

Три ворожих винищувачі намагалися перешкодити українській авіації шляхом пуску двох ракет «повітря-повітря», але безрезультатно.

Саме ці ракети спричинили руйнування котельні поруч з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка і виникла пожежа в полі за містом.

Всього ж на південному напрямку за день українськими військовими знищено 30 солдатів противника, одну гаубицю, реактивну систему залпового вогню «Ураган», 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польових склади боєприпасів.

Додамо, що наразі в окупованому Луганську знову лунають вибухи, ймовірно, ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.