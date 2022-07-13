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    Новини

    ЗСУ знищили «Ураган» і два склади боєприпасів окупантів

    ЗСУ знищили &laquo;Ураган&raquo; і два склади боєприпасів окупантів - ЗСУ знищили «Ураган» і два склади боєприпасів окупантів
    ЗСУ знищили «Ураган» і два склади боєприпасів окупантів

    Всього ж на південному напрямку за день українськими військовими знищено 30 солдатів противника

    Пара штурмовиків Збройних сил України завдали удару по складу боєприпасів і скупченню противника в районі Новопетрівки Херсонської області. Про це повідомляє в Facebook Оперативного командування «Південь».

    Три ворожих винищувачі намагалися перешкодити українській авіації шляхом пуску двох ракет «повітря-повітря», але безрезультатно.

    Саме ці ракети спричинили руйнування котельні поруч з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка і виникла пожежа в полі за містом.

    Всього ж на південному напрямку за день українськими військовими знищено 30 солдатів противника, одну гаубицю, реактивну систему залпового вогню «Ураган», 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польових склади боєприпасів.

    Додамо, що наразі в окупованому Луганську знову лунають вибухи, ймовірно, ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.

    Теги: пожежа росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили «Ураган» і два склади боєприпасів окупантів