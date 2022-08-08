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ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і десятки окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і десятки окупантів
ЗСУ вдарли по позиціях окупантів на півдні
фото із відкритих джерел

Обстановка на південнобузькому напрямку стабільно напружена

Українські військові на півдні знищили російський танк Т-62 і десятки росіян. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння і техніки та опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.

«Підтверджені втрати ворога в кількості 24 окупантів, одного танка Т-62 і ще п'яти одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. У районі чарівного в Бериславському районі Херсона знищено склад боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Обстановка на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється силами оборони.

«Ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ та утриманні власних рубежів оборони. Намагається проводити розвідку за допомогою БПЛА, продовжує обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ворог намагався вести розвідку на Бахмутському напрямку. Збройні сили виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу та знищили її.

Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина, успіху не мав, відійшов. Поблизу Кодеми тривають бойові дії.

Теги: окупанти війна війна в Україні ЗСУ

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