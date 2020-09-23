Макрон вимагає від Росії пояснень щодо отруєння Навального



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Еммануель Макрон попередив, що Париж не дозволить перетнути «червоні лінії»

Пояснення Росії «має бути швидким і бездоганним»

Президент Франції Еммануель Макрон вимагає від Росії негайних пояснень з приводу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це Макрон заявив, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, пише Reuters.

Він попередив, що Париж не дозволить перетнути «червоні лінії».

«Ми не потерпимо застосування хімічної зброї ні в Європі, ні в Росії, ні в Сирії. Це пояснення Росії має бути швидким і бездоганним», – сказав Макрон

Водночас він не уточнив, що станеться, якщо Росія не надасть задовільних пояснень.

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Як відомо, Німеччина не може почати власне розслідування справи про отруєння Навального.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

До слова, Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.