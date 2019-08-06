Зустріч у «нормандському форматі»: у Франції відповіли на вимогу Зеленського
У Парижі заявили, що ситуація на сході України викликає постійну стурбованість французької влади
Про зустріч у «нормандському форматі» буде оголошено в належний час. Таку заяву зробили сьогодні в МЗС Франції, повідомляє «Унн».
«Наступні зустрічі в форматі Нормандії будуть оголошені у відповідний час», - заявили у французькому МЗС.
У Парижі заявили, що ситуація на сході України викликає постійну стурбованість французької влади.
Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.
Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.
Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.