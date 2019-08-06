  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зустріч у «нормандському форматі»: у Франції відповіли на вимогу Зеленського

    • Розсилка
    Будівля МЗС Франції - Зустріч у «нормандському форматі»: у Франції відповіли на вимогу Зеленського
    Будівля МЗС Франції

    У Парижі заявили, що ситуація на сході України викликає постійну стурбованість французької влади

    Про зустріч у «нормандському форматі» буде оголошено в належний час. Таку заяву зробили сьогодні в МЗС Франції, повідомляє «Унн».

    «Наступні зустрічі в форматі Нормандії будуть оголошені у відповідний час», - заявили у французькому МЗС.

    У Парижі заявили, що ситуація на сході України викликає постійну стурбованість французької влади.

    Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

    Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

    Читайте також
    Нормандська четвірка МЗС Донбас Франція політика Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ