Зустріч у «нормандському форматі»: у Франції відповіли на вимогу Зеленського



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Будівля МЗС Франції

У Парижі заявили, що ситуація на сході України викликає постійну стурбованість французької влади

Про зустріч у «нормандському форматі» буде оголошено в належний час. Таку заяву зробили сьогодні в МЗС Франції, повідомляє «Унн».

«Наступні зустрічі в форматі Нормандії будуть оголошені у відповідний час», - заявили у французькому МЗС.

У Парижі заявили, що ситуація на сході України викликає постійну стурбованість французької влади.

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.