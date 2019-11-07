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    Зустріч у нормандському форматі відбудеться через кілька тижнів, - Маас

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    Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас - Зустріч у нормандському форматі відбудеться через кілька тижнів, - Маас
    Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

    Підготовка до проведення саміту продовжується

    Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться протягом наступних тижнів.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Відповідну заяву Маас зробив під час спільної прес-конференції з Держсекретарем США Майком Помпео в Лейпцигу.

    «Ми активно працюємо, щоб підготуватись до саміту нормандського формату, що відбудеться протягом наступних тижнів», - сказав Маас.

    Він наголосив, що домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу зараз втілюються і цю динаміку планують використати.

    «У нас є Нормандський формат, до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна. В цьому форматі ми дали старт Мінському процесу і ми хочемо розвивати його далі», - сказав Маас.

    Він відзначив, що в питанні досягнення миру на Донбасі, існують певні «передумови, які все ще не були виконані».

    Нормандська четвірка Росія США Німеччина міністр Франція Україна
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