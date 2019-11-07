Зустріч у нормандському форматі відбудеться через кілька тижнів, - Маас



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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Підготовка до проведення саміту продовжується

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться протягом наступних тижнів.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Відповідну заяву Маас зробив під час спільної прес-конференції з Держсекретарем США Майком Помпео в Лейпцигу.

«Ми активно працюємо, щоб підготуватись до саміту нормандського формату, що відбудеться протягом наступних тижнів», - сказав Маас.

Він наголосив, що домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу зараз втілюються і цю динаміку планують використати.

«У нас є Нормандський формат, до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна. В цьому форматі ми дали старт Мінському процесу і ми хочемо розвивати його далі», - сказав Маас.

Він відзначив, що в питанні досягнення миру на Донбасі, існують певні «передумови, які все ще не були виконані».