Оновлення уряду: Корнієнко заявив, що бути лише «новим обличчям» недостатньо



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Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко Фото: Главком

«Слуга народу» в оновленому Кабміні очікує на людей з досвідом

Партія «Слуга народу» очікує серед кандидатів на посади в оновленому Кабміні не просто нових облич, але і людей з досвідом в сфері державного управління або бізнесу.

Про це в ефірі токшоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV повідомив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Ми тільки говоримо про те, що просто бути новим (обличчям, - ред.) виявилося недостатньо. Потрібно бути новим і досвідченим в чомусь. Ми очікуємо на людей, які є новими за духом, можливо, з управлінським досвідом або в сфері державної влади, або в сфері бізнесу, або управління великими компаніями, великими об’єктами», – сказав він.

Корнієнко також додав, що незважаючи на велику кадрову кризу, знайти 10-15 людей, які могли б очолювати міністерства, – це нормальне завдання, над яким зараз працюють.

Він зауважив, що переговори тривають, депутати також беруть в них участь.

Очільник «Слуга народу» назвав вдалим прикладом призначення Дениса Шмигаля на голову Івано-Франківської ОДА, а пізніше на віцепрем’єра із розвитку громад. Це, на думку Корнієнка, доводить те, що нові люди можуть демонструвати ефективні результати роботи.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський прийде на позачергове засідання Ради 4 березня.

До слова, у Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборони.

За інформацією ЗМІ, посаду силового віцепрем'єра може посісти чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.