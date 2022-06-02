Звільнена омбудсменка Денісова пояснила, чому ніхто не зможе тепер виконувати її обов’язки

В 55-й статті Конституції чітко виписано, що кожна людина має право звернутися до уповноваженого, а зараз його просто немає, каже Денісова

Денісова спрогнозувала, скільки можна очікувати на обрання нового омбудсмена

Інституція уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не має виконувачів обов’язків, за законом вона єдиноособиста. Про це вже колишня омбудсменка Людмила Денісова розповіла у інтерв’ю «Главкому». Ексуповноважена також спрогнозувала, коли можна очікувати обрання її наступника.

«Раніше на те, аби просто розглянути це питання на комітеті, йшло місяця півтора-два. Триватимуть перевірки, кандидатів будуть висувати правозахисні організації, все треба буде проговорити. Це все виписано в спеціальному законі. Але не можна точно сказати, як воно реально буде: може, знову приймуть спрощену процедуру. Проте за звичайною процедурою багато чого потрібно зробити, і це реально, думаю, займе місяці два. Але зараз воєнний стан, гинуть люди і залишитися зараз без уповноваженого…», – розповіла вона.

Денісова також нагадала, що під час її звільнення порушили закон, процедура була неправильною.

«Під час воєнного стану за законом не можуть бути припинені повноваження президента, Верховної Ради, Кабміну та уповноваженого з прав людини. Вони всупереч всьому використали нову норму, яку нещодавно, 12 травня, парламент проголосував. І вона може бути розповсюджена не тільки на мене, а на всіх посадовців, яких призначає Верховна Рада, окрім тих, яких призначає президент та Кабмін», – пояснила Денісова.

Нагадаємо, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

31 травня, 234 депутати проголосували за звільнення Денісової з посади уповноваженої з прав людини.

Правозахисниця Тетяна Печончик написала на Facebook, що, за її інформацією, на посаду омбудсмена претендують три представника «Слуги народу» – Мар’яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко.

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