Звільнений з ув'язнення в РФ Гриб розповів, чому не привітався із Зеленським



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Павло Гриб, вийшовши з літака, одразу пішов до рідних

Гриб запевняє, що не впізнав Зеленського

Наймолодший бранець Кремля Павло Гриб, якого звільнили в рамках обміну між Україною і Росією, розповів, що хотів би займатися підтримкою військових та полонених українців після того, як пройде необхідне лікування.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Україна.

«Вестиму діяльність заради України. Для мене важливо зробити все можливе для добробуту своєї країни й народу. Планую присвятити себе цьому, зокрема хочу допомогти тим, хто в полоні й хто воює на Сході. Але один нічого не зможу. Я можу комусь щось порадити, до чогось докластися. Бачу, що в Україні чимало змінилося за ці два роки. Але мусимо пам'ятати, з чого все починалося в 2014-му, зокрема про наших добровольців», — розповів він.

Водночас він зазначив, що перш за все має пройти лікування.

«Українські лікарі вже не візьмуться за мою хворобу, яка за два роки погіршилася. Потрібне мені лікування я можу отримати лише за кордоном. У 2017-му році мені рекомендували вже операцію, але на неї я так і не потрапив. ФСБ зірвала всі мої плани. Я хотів би повністю вилікуватися. А то я все життя тільки хворію і хворію. І мій стан постійно погіршується», — додав він.

Гриб також прокоментував, чому не привітався з президентом Володимиром Зеленським на виході з літака.

«На жаль, я виходив останнім. Спочатку просто спустився, нічого не побачивши. Потім підбігли рідні. Я повністю дезорієнтувався, як би це дивно не звучало. Я навіть сам не зрозумів, що відбувається. Картинка в очах миготіла. Я не міг навіть журналістам дивитися в очі. Потім тато показав на Зеленського. Я його не впізнав, кажу чесно. Подивився, що якісь люди в костюмах стояли. На жаль, так сталося», — зазначив він.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

До слова, український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що у російській в’язниці його змушували свідчити проти Київського міського голови Віталія Кличка.