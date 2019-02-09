З’явилася фотографія одного з побитих поліцією у Києві



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Фото оприлюднено адвокатом

Побитого активіста під конвоєм доставлять на швидкій у лікарню

Адвокат Масі Найєм оприлюднив фото одного з активістів, який отримав травми внаслідок побиття у Подільському управлінні поліції у Києві. За словами юриста, постраждалого відправлять на швидкій під конвоєм.

«Це фотографія ще одного із затриманих за ст. 208 КПК. Його відправлять по швидкій з конвоєм. Якщо не буде необхідності госпіталізувати - повернуть назад. Протягом 24 годин повинні будуть вручити підозру, якщо будуть підстави і обиратимуть запобіжний захід (швидше за все в понеділок)», - написав Найєм у Facebook.

За його словами, якщо протягом 24 годин активісту не буде вручено підозру, його відпустять.

Нагадаємо, що активістів, які сьогодні були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».