З’явились перші підрахунки збитків від неправдивих мінувань



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Збитки несли заклади, які доводилося тимчасово закривати на час перевірки

Збитки установ і організацій у зв'язку з регулярними, починаючи з 21 квітня, неправдивими повідомленнями про мінування різних об'єктів у Харківській області, становлять понад 5 млн грн.

«Тільки в Харківській області понад 5 млн (грн - ред) за всі ці випадки «мінування» зазнали збитків», - сказав начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко на брифінгу в середу.

Його заступник Сергій Чиж, який також брав участь у брифінгу, уточнив, що, починаючи з 21 квітня, було 82 факти неправдивого мінування.

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, витрати поліції, пов'язані з перевіркою повідомлень про мінування, сягнули 396 тис. 399 грн.

Нагадаємо, вчора у Харкові та Житомирі «замінували» виші.

8 липня у Харкові «замінували» усі торговельні центри та вокзал

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України у зв'язку зі зростанням кількості неправдивих викликів про мінування об'єктів має намір змінити порядок реагування на такі повідомлення.