14-річна дівчинка із Закарпаття пограбувала одеситку
- Сьогодні, 15:42
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На Морвокзалі малолітня дівчина витягла в жінки мобільний телефон
У Приморське відділення поліції із заявою звернулася 58-річна одеситка. Вона повідомила, що на Морвокзалі у неї вкрали мобільний телефон.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Одеській області, зазначає «Главком».
У ході оперативно-слідчих заходів правоохоронці розшукали 14-річну жительку Закарпатської області, яка зізналася в крадіжці і повернула викрадене майно.
Відзначимо, що в той же день в поліцію надійшов сигнал від 49-річного одесита про крадіжку мобільного телефону і грошей.
«По гарячих слідах» правоохоронці затримали 42-річного жителя Великий Долини Овідіопольського району, раніше судимого за аналогічний злочин.