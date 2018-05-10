14-річна дівчинка із Закарпаття пограбувала одеситку

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На Морвокзалі малолітня дівчина витягла в жінки мобільний телефон

У Приморське відділення поліції із заявою звернулася 58-річна одеситка. Вона повідомила, що на Морвокзалі у неї вкрали мобільний телефон.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Одеській області, зазначає «Главком».

У ході оперативно-слідчих заходів правоохоронці розшукали 14-річну жительку Закарпатської області, яка зізналася в крадіжці і повернула викрадене майно.

Відзначимо, що в той же день в поліцію надійшов сигнал від 49-річного одесита про крадіжку мобільного телефону і грошей.

«По гарячих слідах» правоохоронці затримали 42-річного жителя Великий Долини Овідіопольського району, раніше судимого за аналогічний злочин.