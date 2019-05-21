20 одеських фонтанів запущені в штатному режимі після зими



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Одеські фонтани щодня радують одеситів і гостей міста

На обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр» знаходяться 25 міських фонтанів. Практично всі вони щодня з весни до осені радують прохолодою одеситів і гостей міста. Забезпечують нормальну роботу цих фонтанів 15 співробітників комунального підприємства «Сервісний центр».

В осінньо-зимовий період щотижня проводяться роботи з очищення чаш фонтанів від сміття та забруднень. Роботи виконуються двічі на тиждень. Крім того, фахівці підприємства регулярно перевіряють справність вентиляційної системи фонтанів.

З метою збереження обладнання фонтанів в робочому стані взимку функціональні елементи фонтанів — форсунки, мотор, насосне обладнання і таке ін. демонтуються і зберігаються в спеціально відведених для цього місцях на підприємстві.

Навесні проводиться поетапна розконсервація. Зазвичай до 1 квітня, в залежності від погоди, запускаються перші фонтани, спочатку ті, що в центрі міста.

Найулюбленіші одеситами фонтани розташовані: в Міському саду і на Театральній площі, в Пале-Роялі та перед Оперним театром - «Молодість» (більше відомий як «Діти та жабеня»), фонтан на площі ім. Пушкіна (в районі залізничного вокзалу), два фонтани на Грецькій площі, відновлений в минулому році фонтан – «Ваза мала» у парку ім. Т. Г. Шевченко, «Чаша Філатова» на Соборній площі, фонтани по проспекті Глушка, в сквері Космонавтів, на Кримському бульварі (найбільший за обсягом фонтан) та ін.

В ході розконсервації фонтанів фахівці виконують монтаж насосного обладнання на штатні місця, встановлюють форсунки, перевіряють і налагоджують роботу електрообладнання, здійснюють миття чаш фонтанів. При необхідності проводиться ремонт чаш фонтанів.

На сьогодні 20 з 25 фонтанів працюють в штатному режимі, кожен відповідно до свого графіка. Найближчим часом планується завершення ремонту фонтана-пам'ятника «Петя і Гаврик», після чого його теж включать.

Ще 4 фонтани поки законсервовані у зв'язку з проведенням різних ремонтних робіт.

Виконання даних робіт знаходиться на контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.