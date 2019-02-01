На Вінниччині горе-крадій напився на місці злочину



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Триває слідство

31 січня працівники Гайсинського відділу поліції затримали місцевого жителя за підозрою у вчинені крадіжки з продуктового магазину. Речові докази вилучено.

Близько 22.50 години до районного відділення поліції надійшла інформація про те, що в місцевому магазині по вулиці Інтернаціональній спрацювала сигналізація.

Першим на місце події прибув наряд поліції охорони. Зайшовши до приміщення магазину, вони побачили зловмисника, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік взяв цигарки та кілька пляшок горілки, одну з яких розпивав на місці .

Слідчо-оперативна група, що приїхала на місце злочину, затримала та встановила особу чоловіка. Ним виявився 30-річний раніше судимий житель м. Гайсин. До приміщення торгового закладу зловмисник потрапив через вікно.

Зловмисник декілька місяців тому звільнився з в’язниці, де відбував покарання за крадіжку.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.15, ч.3 ст. 185 ККУ (крадіжка). За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.

Джерело: Vinbazar