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    На Вінниччині горе-крадій напився на місці злочину

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    На Вінниччині горе-крадій напився на місці злочину

    Триває слідство

    31 січня працівники Гайсинського відділу поліції затримали місцевого жителя за підозрою у вчинені крадіжки з продуктового магазину. Речові докази вилучено.

    Близько 22.50 години до районного відділення поліції надійшла інформація про те, що в місцевому магазині по вулиці Інтернаціональній спрацювала сигналізація.

    Першим на місце події прибув наряд поліції охорони. Зайшовши до приміщення магазину, вони побачили зловмисника, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік  взяв цигарки та  кілька пляшок горілки, одну з яких розпивав на місці .

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    Слідчо-оперативна група, що приїхала на місце злочину, затримала та встановила особу чоловіка. Ним виявився 30-річний раніше судимий житель м. Гайсин. До приміщення торгового закладу зловмисник потрапив через вікно.

    Зловмисник декілька місяців тому звільнився з в’язниці, де відбував покарання за крадіжку.

    Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.15, ч.3 ст. 185 ККУ (крадіжка). За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі. 

    Джерело: Vinbazar

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