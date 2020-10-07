Біля лікарні в Одесі натовп людей: у величезній черзі і вагітні
В Одесі біля медзакладу люди вишикувались у величезну чергу
Одесити стоять величезній черзі в поліклініку №6 для того, щоб здати аналізи. Повідомляється, що у великій черзі знаходяться люди, які прийшли здати тест на коронавірус і громадяни, які здають звичайні аналізи.
У натовпі можна побачити чоловіків у військовій формі, а також вагітних жінок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-каналі «Одеса інфо».
Як можна побачити у відео, в черзі дистанції ніхто не дотримується. Маски у людей вдягнені неправильно, вони закривають тільки рот.
«Величезні черги в 6 поліклініці на здачу аналізів. Половина на COVID-19, половина на консультацію лікарів. Пускають пару людей в поліклініку, ось вам і «не треба нагромаджуватися, тримайте дистанцію», – написав автор відео під роликом.
До слова, на Одещині станом на ранок 7 жовтня підтверджено 316 нових випадків коронавірусної хвороби.