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    Біля лікарні в Одесі натовп людей: у величезній черзі і вагітні

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    Біля лікарні в Одесі натовп людей: у величезній черзі і вагітні

    В Одесі біля медзакладу люди вишикувались у величезну чергу

    Одесити стоять величезній черзі в поліклініку №6 для того, щоб здати аналізи. Повідомляється, що у великій черзі знаходяться люди, які прийшли здати тест на коронавірус і громадяни, які здають звичайні аналізи.

    У натовпі можна побачити чоловіків у військовій формі, а також вагітних жінок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-каналі «Одеса інфо».

    Як можна побачити у відео, в черзі дистанції ніхто не дотримується. Маски у людей вдягнені неправильно, вони закривають тільки рот.

    «Величезні черги в 6 поліклініці на здачу аналізів. Половина на COVID-19, половина на консультацію лікарів. Пускають пару людей в поліклініку, ось вам і «не треба нагромаджуватися, тримайте дистанцію», – написав автор відео під роликом.

    Одеса, як і Київ зараз знаходиться в жовтій карантинній зоні. Забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають «кризові» послуги.

    До слова, на Одещині станом на ранок 7 жовтня підтверджено 316 нових випадків коронавірусної хвороби.

    Одеса одесити аналізи коронавірус
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