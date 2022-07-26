План захоплення Одеси. Британська розвідка повідомила подробиці

«Російські процеси підриваються застарілими даними розвідки»

Британська розвідка припустила, що Російська Федерація завдала удару по порту в Одесі, аби знищити протикорабельні ракети. Про це повідомляє відомство у Twitter.

«24 липня 2022 року російські крилаті ракети влучили в борт Одеського порту України. Міноборони Росії стверджує, що вразило український військовий корабель і запас протикорабельних ракет. Немає доказів того, що такі цілі були в тому місці, куди влучили ракети», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її Чорноморського флоту. Це суттєво підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія реально не може спробувати здійснити десантний напад, щоб захопити Одесу.

Також розвідка повідомляє, що РФ продовжуватиме приділяти пріоритет зусиллям щодо погіршення та знищення протикорабельних можливостей України. Проте російські процеси націлювання, ймовірно, регулярно підриваються застарілими даними розвідки, поганим плануванням і підходом до операцій зверху вниз.

Нагдаємо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».