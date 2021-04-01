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    Covid-19 в Одеській області: підтвердили 1305 нових випадків

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    Одужати від захворювання вдалось 83179 пацієнтам - Covid-19 в Одеській області: підтвердили 1305 нових випадків
    Одужати від захворювання вдалось 83179 пацієнтам
    фото: з відкритих джерел

    В області за добу зафіксували понад 50 смертей від коронавірусу

    Лабораторно підтвердили 1305 нових випадків захворювання на коронавірус в Одеській області протягом минулої доби, 31 березня. Про це повідомляє сайт РНБО.

    Так, всього від початку пандемії в Одеській області підтвердили 108871 випадок захворювання. З них 1305 випадків зафіксували лише за останню добу. За цей період померли всього 1830 мешканців регіону. Протягом минулої доби зафіксували антирекорд з кількості померлих від хвороби – таких 54.

    Одужати від захворювання вдалось 83179 пацієнтам, з яких у 142 осіб одужання зафіксували протягом минулого дня. Все ще хворіють 23862 осіб.

    Тим часом, у Харкові у дитячій інфекційній лікарні перебувають 70 пацієнтів з коронавірусом. Деякі з дітей в дуже важкому стані.

    Теги: Одещина коронавірус
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