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    Події в Україні

    Уночі над Одещиною збито дві крилаті ракети

    Рашистські &laquo;подарунки&raquo; не долетіли до цілі - Уночі над Одещиною збито дві крилаті ракети
    Рашистські «подарунки» не долетіли до цілі
    фото з відкритих джерел

    Повітряні сили знищили ракети типу X

    Уночі, 8 травня, російські окупанти запустили в напрямку Одеси дві ракети типу X. Повітряним силам вдалося їх знешкодити. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

    Ракети запустили на ворожому винищувачі, який перебував над Чорним морем.

    Підрозділи повітряного командування «Південь» оперативно виявили дві крилаті ракети. Їх вдалося знищити.

    «Нищимо ворога і його задуми! Слава Україні!», – наголосив речник.

    Нагадаємо, сьогодні вранці в Арцизі чули вибух, місто знеструмлене.

    Напередодні окупанти випустили за добу 14 крилатих ракет по Одещині і Миколаївщині.

    Як стало відомо, російські хакери координували ракетні удари по Одесі. Одночасно з обстрілами на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Уночі над Одещиною збито дві крилаті ракети