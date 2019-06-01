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    До п’яти років позбавлення волі загрожує чоловікові, який підозрюється у викрадені автомобіля

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    До п’яти років позбавлення волі загрожує чоловікові, який підозрюється у викрадені автомобіля

    Працівники поліції затримали правопорушника, який незаконно заволодів автомобілем «ВАЗ 2104» з причіпом у жителя Барського району. Зловмисник опитаний, автомобіль поміщений на арештмайданчик

    До Барського відділення поліції звернувся 63-річний житель с. Іванівці та повідомив, що невідомий чоловік незаконно заволодів його автомобілем марки «ВАЗ 2104». За словами заявника, автомобіль він залишив біля місцевого магазину, а коли повернувся – його не було.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Як розповів начальник барської поліції Олександр Колосюк, поліція ввела оперативний план «Перехват» на території Барського та сусідніх районів. Протягом трьох годин працівники поліції у лісосмузі знайшли автомобіль та затримали правопорушника. Ним виявився 54 – річний односелець потерпілого. Керуючи вкраденою машиною, він не впорався з керуванням, з’їхав у лісосмугу та застряг у багні.

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    До п’яти років позбавлення волі загрожує чоловікові, який підозрюється у викрадені автомобіля
    До п’яти років позбавлення волі загрожує чоловікові, який підозрюється у викрадені автомобіля

    Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

    Поліцією відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом ). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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