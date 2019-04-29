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    Двоє іноземців вербували українок у сексуальне рабство до Китаю

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    Двоє іноземців вербували українок у сексуальне рабство до Китаю
    Фото: od.npu.gov.ua

    За даними поліції, своїх майбутніх жертв 44-х та 24-річні іноземці шукали серед оголошень про пошук роботи в інтернеті

    Правоохоронці перекрили міжнародний канал торгівлі людьми, через який українські дівчата потрапляли у сексуальне рабство до Китаю. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП в Одеській області.

    Зазначається, що злочинну діяльність двох іноземців одеські оперативники поліції разом зі слідчими та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області документували понад півроку.

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    «Спільно з прикордонниками одного з работорговців було затримано у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» саме під час спроби переправлення до Піднебесної п’ятьох українок. У цей же час в Одесі оперативники затримали його спільника», - йдеться в повідомленні.

    За даними поліції, своїх майбутніх жертв 44-х та 24-річні іноземці шукали серед оголошень про пошук роботи в інтернеті. Більшість з них були молоді жительки Одеської області віком 18-20 років, які через брак коштів перебували у вразливому матеріальному стані.

    «Вербувальники, оцінивши зовнішність дівчат за фотографіями, які ті на їхню вимогу відправляли на електронну адресу, пропонували роботу з надання сексуальних послуг в борделях на території КНР», - прокоментували в поліції.

    Українкам пропонувалась зарплатня від 200 до 400 доларів на годину з проживанням у заздалегідь орендованій квартирі разом з іншими дівчатами, харчування також було коштом роботодавця. Витрати, пов’язані з виїздом за кордон, українки мали повернути з першої зарплатні.

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    Двоє іноземців вербували українок у сексуальне рабство до Китаю
    Двоє іноземців вербували українок у сексуальне рабство до Китаю
    Двоє іноземців вербували українок у сексуальне рабство до Китаю
    Двоє іноземців вербували українок у сексуальне рабство до Китаю
    Фото: od.npu.gov.ua

    Після отримання згоди та оформлення всіх необхідних документів правопорушники бронювали жінкам електронні квитки.

    Наразі дівчат повернули додому.

    Триває кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) КК України.

    Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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