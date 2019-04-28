Фабрика в Одесі виготовлятиме людські кістки для медицини



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Одеська фабрика 3D-друку налагодила виробництво людських кісток

Стартап пропонує виготовляти у 3D кістки людини

Український стартап Kwambio, відомий як фабрика дизайнерських 3D-форм, запустив друк людських кісток для потреб медицини.

Про це гендиректор Kwambio Володимир Усов повідомив одеському виданню «Думская».

Проект отримав назву ADAM, стартап реалізує його спільно з фондом WeFund Ventures. Серед партнерів ініціативи також виробник медичних гаджетів Applied Medical і акселератор Techstars. Виробництво повинно запрацювати на повну вже в цьому році.

Спеціально для проекту були розроблені нові матеріали. Одним з них є модифікований біополімер на основі полікапролактона з добавкою гідроксиапатиту, який має високу міцність і хорошу біосорбуємість.

Інший матеріал — керамічне біоскло на основі гідроксиапатиту і боросилікатного скла, яке здатне реагувати з кістковою тканиною для ефективного з'єднання з імплантатом і стимулювання остеогенезу.

Дефекти кісток людини, які виконують лише захисні і скелетні функції (кістки черепа, верхньої та нижньої щелеп), можна лікувати за допомогою керамічних біоскляних імплантатів, а модифікований біополімер буде використовуватися для дефектів трубчастих кісток.

Матеріали були успішно протестовані в Лундському університеті у Швеції.

«120 тисяч осіб перебувають в черзі на пересадку органів в США. Більше мільйона людей мають такі ж потреби у всьому світі. Нові технології спрямовані на вирішення цієї проблеми, і ADAM — це перша можливість друкувати органічні кістки. Основна ціль запуску цього проекту — допомогти людям врятувати своє життя», — каже Усов.

Ще одним напрямком проекту є розробка хмарної цифрової платформи для створення тривимірної моделі тіла з використанням даних комп'ютерної томографії та МРТ. Вона дозволить друкувати необхідні імплантати одразу в лікарнях.