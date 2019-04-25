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    Сконструювати світ майбутнього: до Києва з’їдуться тисячі юних винахідників

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    Сконструювати світ майбутнього: до Києва з’їдуться тисячі юних винахідників

    У Києві пройде фестиваль Robotica

    1-2 червня в Києві відбудеться сімейний фестиваль інновацій та сучасних технологій Robotica. Тисячі дітей віком від 3 років зможуть сконструювати світ майбутнього.

    У 19-му павільйоні київського ВДНГ на гостей чекають віртуальна реальність, батли роботів, робоперегони, робофутбол та навіть битва дронів.

    У програмі фестивалю, який цього року пройде в Україні вже в 11-й раз, національний відбір на Всесвітню олімпіаду World Robot Olympiad (WRO) — одну з найбільших олімпіад світу з робототехніки. За право представляти Україну змагатимуться 2500 юних винахідників.

    Цього року тема — Smart Cities (Розумні міста). Конкурсанти збудують понад 600 роботів, які у майбутньому зможуть створювати розумний транспорт, змінювати енергосистеми міста, прокладати розумні мережі та шукати альтернативні джерела енергії. У програмі також архітектурний конкурс, майстер-класи від організатора проекту STEM-школи Inventor та виставка-конкурс творчих робіт із Lego. У ньому може взяти участь будь-яка дитина, для цього потрібно заповнити форму тут.

    «Гасло цьогорічного фестивалю — Future Now, — розповідає засновниця Robotica Оксана Стоєцька. — Адже тут можна вже сьогодні зазирнути в майбутнє, побачити, що на нас чекає за декілька років. А головне — переконатися, які талановиті в Україні діти! Щороку до нас приїздить понад 15000 дітей з усієї країни. Є діти та підлітки від 3 до 15 років, є молодь від 15 до 25, вчителі, науковці, архітектори, студенти, що вивчають ІТ, нано- і біотехнології. Подивитися, як вони створюють майбутнє прямо зараз, означає пережити надзвичайні емоції і повірити, що в України все буде добре».

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    Сконструювати світ майбутнього: до Києва з’їдуться тисячі юних винахідників
    Сконструювати світ майбутнього: до Києва з’їдуться тисячі юних винахідників

    Більше про фестиваль можна дізнатися тут.

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