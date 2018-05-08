Громадський транспорт Одеси змінює графік роботи

До уваги одеситів!

8 і 9 травня в Одесі будуть перенесені кінцеві зупинки автобусних маршрутів №203 і №233. Про це інформує прес-служба міськради Одеси, повідомляє «Главком». «У зв'язку з проведенням заходів до Дня пам'яті та примирення, а також 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні департаментом транспорту вносяться