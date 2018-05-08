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    Громадський транспорт Одеси змінює графік роботи

    До уваги одеситів!
    8 і 9 травня в Одесі будуть перенесені кінцеві зупинки автобусних маршрутів №203 і №233. Про це інформує прес-служба міськради Одеси, повідомляє «Главком». «У зв'язку з проведенням заходів до Дня пам'яті та примирення, а також 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні департаментом транспорту вносяться
    • Сьогодні, 06:32
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    До уваги одеситів!

    8 і 9 травня в Одесі будуть перенесені кінцеві зупинки автобусних маршрутів №203 і №233. Про це інформує прес-служба міськради Одеси, повідомляє «Главком».

    «У зв'язку з проведенням заходів до Дня пам'яті та примирення, а також 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні департаментом транспорту вносяться тимчасові зміни до схем руху міського громадського транспорту», - йдеться у повідомленні. 

    Також зазначається, що 8 і 9 травня 2018 року з 8:00 до 11:00 тимчасово переносяться кінцеві зупинки міських автобусних маршрутів загального користування №№ 203, 233 в район Лідерсовського бульвару ріг вул. Базарної (кінцева зупинка тролейбусного маршруту № 3). 

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