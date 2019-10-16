Громадянин В'єтнаму, відомий своїм ім'ям на три букви, захистив дисертацію в Одесі



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Ву Нгок Хуй

Айтішник на ім'я Х*й захистив дисертацію в одеському Політехнічному університеті

Громадянин Соціалістичної Республіки В'єтнаму Ву Нгок Хуй, який в минулому році відстояв право на своє ім'я, успішно захистив дисертацію в Одеському національному політехнічному університеті.

Ву Нгок Хуй вибрав темою дисертації «Моделі і методи динамічного формування контенту в залежності від характеристик системи прийому-передачі».

Як розповіли в університеті, захист відбувся 10 жовтня, всі члени ради одноголосно підтримали дисертанта.

Тепер Ву Нгок Хуй отримав вчений ступінь кандидата технічних наук.

Нагадаємо, рік тому Київський районний суд Одеси задовольнив позов Ву Нгок Хуя, який вимагав коректно вказати його ім'я українською мовою в дипломі Одеського національного політехнічного університету.

У в'єтнамському паспорті чоловік записаний як Vu Ngoc Huy, що в українському дозволі на проживання транслітерували як Ву Нгок Хуй. При цьому в університеті його зараховували по візі на в'їзд в Україну, де ім'я записали з помилкою - Хиу. Згодом цей варіант перекочував і в диплом.

Суд встав на сторону громадянина В'єтнаму.

Відзначимо, що Хуй - це особисте ім'я іноземця, означає «яскравий, що світиться». Його прізвище - Ву, а Нгок - це так зване середнє ім'я (tên đệm або tên lót), яке вибирається батьками з досить вузького кола. У минулому середнє ім'я вказувало на стать дитини, а зараз його основна функція - показати приналежність до одного покоління в роду (брати і сестри мають одне середнє ім'я, відмінне від попередніх і наступних поколінь).

Джерело: Думская