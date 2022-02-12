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    Хворіють 12% школярів: в Одесі продовжили дистанційку ще на тиждень

    Дистанційне навчання в одеських школах продовжили ще на тиждень - Хворіють 12% школярів: в Одесі продовжили дистанційку ще на тиждень
    Дистанційне навчання в одеських школах продовжили ще на тиждень
    фото з відкритих джерел

    Офіційно за останню добу на ковід захворіло 1830 одеситів

    12% одеських школярів хворіють на Covid-19 або на інші ГРВІ, тому міські загальноосвітні навчальні заклади проведуть ще тиждень на «дистанційці». Такими є результати анонімного опитування батьків, повідомила директор муніципального департаменту освіти і науки Олена Буйневич, повідомляє місцеве Думська.

    Буйневич зазначила, що хворі є у 14% сімей учнів.

    «Я розумію, що хтось міг не повідомити хворобу, щоб вийти на очну форму. А могли й здорові повідомити, що хворіють, щоб не виходити на нього», – зазначила чиновник.

    Офіційно за останню добу на ковід захворіло 1830 одеситів.

    «Ми сумуємо за дітьми та нормальною роботою, – каже Буйневич. – Тому звертаємось до всіх – носите маски у людних місцях, ми самі продовжуємо цей карантин».

    При цьому, за її словами, кількість закритих дитсадкових груп зменшується: три тижні тому їх було більше 130, потім – 120, зараз – 96.

    Раніше Міністерство освіти та науки рекомендувало запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу. Відомство надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи.

    Теги: Одеса навчання карантин школярі навчання, школа, освіта
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    Хворіють 12% школярів: в Одесі продовжили дистанційку ще на тиждень