Хворіють 12% школярів: в Одесі продовжили дистанційку ще на тиждень
Офіційно за останню добу на ковід захворіло 1830 одеситів
12% одеських школярів хворіють на Covid-19 або на інші ГРВІ, тому міські загальноосвітні навчальні заклади проведуть ще тиждень на «дистанційці». Такими є результати анонімного опитування батьків, повідомила директор муніципального департаменту освіти і науки Олена Буйневич, повідомляє місцеве Думська.
Буйневич зазначила, що хворі є у 14% сімей учнів.
«Я розумію, що хтось міг не повідомити хворобу, щоб вийти на очну форму. А могли й здорові повідомити, що хворіють, щоб не виходити на нього», – зазначила чиновник.
Офіційно за останню добу на ковід захворіло 1830 одеситів.
«Ми сумуємо за дітьми та нормальною роботою, – каже Буйневич. – Тому звертаємось до всіх – носите маски у людних місцях, ми самі продовжуємо цей карантин».
При цьому, за її словами, кількість закритих дитсадкових груп зменшується: три тижні тому їх було більше 130, потім – 120, зараз – 96.
Раніше Міністерство освіти та науки рекомендувало запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу. Відомство надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи.