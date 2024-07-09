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«Я проти, бо я – одесит»: Труханов висловився щодо знесення пам'ятників російським діячам

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Я проти, бо я – одесит»: Труханов висловився щодо знесення пам'ятників російським діячам
Пам’ятник Пушкіну в Одесі стоїть на площі перед міською радою
фото з відкритих джерел

Труханов: «Пушкін – частина нашої історії та світової культури»

Міський голова Одеси Геннадій Труханов висловився проти демонтажу пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну та генералу Михайлу Воронцову, адже вони нібито потрібні місту. Про це він заявив в інтерв’ю «Укрінформу».

«На мою думку, пам’ятники Пушкіну та Воронцову потрібні місту. Я проти того, щоб їх зносити, тому що я – одесит, тут народився», – сказав Труханов.

За його словами, ці пам’ятники встановили «наші прапрапрадідусі та бабусі», а монумент Пушкіну взагалі встановлений за кошти одеситів.

«Коли мені кажуть, що Путін вдягнув у військові мундири Пушкіна та все, що пов’язане з культурою, – це неправильно. Це – наш подарунок росіянам: ми віддаємо їм Пушкіна, який жив і творив у Одесі. На жаль, ми не можемо зараз запитати ані в Пушкіна, ані у Воронцова, чи підтримали б вони війну. Але Пушкін – частина нашої історії та світової культури. Якщо ми приберемо його постамент в Одесі, ним не перестануть захоплюватися у Франції, Англії чи Італії. Це – класика», – вважає Труханов.

Мер міста зазначив, що відмовлятися від таких історичних постатей, зокрема російського генерала Воронцова, – це «страусина позиція»: «Не можна сховати голову в пісок і казати, що цього не було».

Труханов також прокоментував перейменування вулиць та площ міста і заявив, що це питання «дуже тонке», а історія Одеси – «дуже складна та заплутана».

Нагадаємо, рік тому мер Одеси наголосив, що виступає категорично проти руйнування пам’ятників будь-кому.

Цьогоріч у Харкові підтримали перейменування вулиці Пушкінської у центрі міста, по якій росіяни завдали ударів 23 січня. До слова, у Києві минулого року комунальники демонтували на Берестейському проспекті пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Читайте також: Депушкінізація своїми руками. Як законно зносити пам’ятники російським ідолам
Теги: історія Одеса військові монумент Геннадій Труханов подарунок

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